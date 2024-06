Que quelqu’un sorte Lukaku de ce cauchemar

Trois minutes après avoir hurlé à pleins poumons afin d’évacuer toute la frustration accumulée ce lundi, Romelu Lukaku s’est pris le visage à deux mains au moment de comprendre que le ciel venait de lui tomber sur la tête. Les 85 minutes précédentes semblaient loin derrière au moment de célébrer son but égalisateur face à la Slovaquie. Cette fois, après un beau débordement de Loïs Openda, il avait réussi son geste en envoyant sa frappe en une touche au fond des filets d’un Martin Dúbravka impérial jusque-là. Finalement, c’est l’arbitrage vidéo qui viendra, près de 180 secondes après la délivrance, crucifier le Diable rouge, le passeur décisif s’étant aidé de la main pour entamer son dribble. Juste un bégaiement de l’histoire, puisque quelques minutes plus tôt, il avait déjà poussé le ballon dans le but vide à la suite d’un coup de casque d’Amadou Onana, refusé pour un hors-jeu. Des mini-fautes qui font du natif d’Anvers le premier joueur de l’histoire de l’Euro à voir deux de ses buts être refusés par la VAR.

Auparavant, Lukaku avait pris le soin de s’humilier sans l’aide de quiconque. Dès l’entame, il avait donné le tempo de son match avec une frappe en déséquilibre à bout portant stoppée par l’imposant gardien adverse. Le tout aussi colossal avant-centre s’ouvre souvent des portes par ses courses en profondeur, avant de les refermer brusquement en raison d’une finition indigne d’un joueur de son niveau.

L’homme des petits rendez-vous

À la Coupe du monde 2022, Romelu Lukaku avait déjà été pointé du doigt, accusé d’être le principal fossoyeur d’une Belgique sortie sans même voir les huitièmes de finale. Face à la Croatie, lors du troisième match de poule, l’attaquant avait effectivement tout raté et n’avait pas réussi à hisser son pays au tour suivant. Pour l’entrée en lice dans l’Euro 2024, il a de nouveau montré sa face sombre. Quand le Docteur Romelu marque 85 buts en sélection (soit 52 de plus que son premier poursuivant, la légende Eden Hazard), Mister Lukaku passe à côté de ses grands rendez-vous. Cinq de ses six buts dans le championnat d’Europe ont été marqués lors des différentes phases de groupes, le sixième, inscrit en quarts de finale en 2021 contre l’Italie, a été éclipsé par son « chut » assené à Gianluigi Donnarumma et l’élimination des Belges. Son historique en Coupe du monde n’est pas forcément plus glorieux avec des coups d’éclat face aux États-Unis (huitièmes, en 2014), le Panama et la Tunisie (en poule, en 2018).

Il vient à peine de fêter ses 31 ans, mais Romelu Lukaku traîne une mine bien fatiguée. Contre la Slovaquie, sa volée envoyée directement dans le petit filet extérieur symbolise une efficacité qui s’effrite avec les années. Il est d’ailleurs le premier joueur de cette édition à vendanger trois grosses occasions en une rencontre. Difficile toutefois de ne rejeter la faute que sur sa seule personne lorsque Jérémy Doku s’entête dans des dribbles sans inspiration, que Kevin De Bruyne se montre bien plus brouillon que sous la tunique de Manchester City ou que le milieu Onana-Mangala ne trouve que trop rarement la solution face au pressing adverse. Malgré l’arrivée de Domenico Tedesco en lieu et place de Roberto Martínez, les problèmes offensifs persistent, puisque les Diables rouges n’ont converti d’après Opta aucun de leurs 47 derniers tirs en tournoi majeur. On pensait que ces tentatives infructueuses n’étaient qu’un mauvais souvenir avec 22 buts marqués en huit matchs de qualification à l’Euro… dont 14 de Romelu Lukaku, meilleur buteur de cette campagne. Maintenant, la Belgique et son attaquant sont entrés dans la compétition, et c’est là que ça coince.

Le récap du jour : no pain, no gain