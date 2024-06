L’entraîneur de la section féminine du PSG va quitter ses fonctions

Jocelyn quitte la cabane du p(r)êcheur.

Jocelyn Prêcheur ne sera plus l’entraîneur de l’équipe féminine du PSG la saison prochaine, selon les informations de France Bleu Paris. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’entraîneur de 42 ans ne sera pas prolongé, les négociations avec le club ayant été stoppées.

Jocelyn Prêcheur avait démarré en tant qu’entraîneur du PSG féminin en septembre 2023, après le départ de son père Gérard (64 ans). En dix mois passés avec le club, Jocelyn Prêcheur aura remporté la Coupe de France, fini vice-champion de France et atteint les demi-finales de Ligue des champions. Selon les informations de France Bleu Paris, le club parisien serait déjà en contact avec trois entraîneurs pour lui succéder, et le nom du nouveau coach devrait être bientôt révélé pour garder de la stabilité, notamment dans le vestiaire. Jocelyn Prêcheur, lui, serait proche de certains clubs gérés par Michele Kang, la propriétaire de l’OL féminin et des London City Lionesses en Angleterre.

On lui souhaite une meilleure dynamique qu’un autre Jocelyn.