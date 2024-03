Waldemar Kita sur l’éviction de Jocelyn Gourvennec : « il n’y a pas eu de révolution »

Waldemar Kita s’explique.

Président d’un FC Nantes malade et en grand danger dans le bas de tableau, Waldemar Kita a pris une décision forte en écartant Jocelyn Gourvennec suite à la défaite à domicile face à Strasbourg. Si Antoine Kombouaré va reprendre du service et le remplacer au pied levé, le dirigeant nantais s’est expliqué sur son choix dans les colonnes de l’Equipe. S’il regrette d’avoir eu à prendre cette décision après une « réflexion pas évidente à prendre parce que c’est un bon mec », Kita avance que lui et son fils (Franck, lui aussi dirigeant) ne voyaient « pas de solution pour s’en sortir ». Fataliste, « il n’y a pas eu de révolution », l’homme d’affaires la joue franc-jeu. « Il faut un électrochoc [….] Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s’en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité. »

Vraiment frustré d’avoir dû se séparer de Gourvennec « changer c’est une obligation », Kita s’est donc tourné vers son ancien coach, en justifiant sa décision. « C’est quelqu’un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu’un de respecté », a ainsi déclaré le franco-polonais. Peu importe s’il entretenait des relations plus que fraîches avec Kombouaré il y a moins d’un an, celui qui a une nouvelle fois été tancé par son public hier après-midi assume ses choix : « Moi, je ne vois que le travail qu’il fait. Le reste, je m’en fous, et je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je suis assez intelligent pour mettre mon ego de côté et me mettre en retrait. Le plus important, c’est le club ».

En attendant, il croit encore fermement au maintien.