Ancelotti écrit encore un peu plus sa légende en Ligue des champions

Ancelottitre.

Carlo Ancelotti ne s’arrête jamais. L’entraîneur le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions a remporté sa cinquième coupe aux grandes oreilles samedi à Wembley – et même sept si l’on ajoute celles remportées en 1989 et 1990 quand il était encore joueur. Dans le costume de coach, Carletto a triomphé deux fois avec Milan (2003, 2007) et trois fois avec le Real Madrid (2014, 2022, 2024). L’Italien n’a perdu qu’une seule finale, en 2005. Ancelotti peut regarder la concurrence de haut puisque les meilleurs du reste du monde – Zinédine Zidane, Bob Paisley et Pep Guardiola – se sont tous arrêtés à trois Ligues des champions.

Pas de quoi sourciller.

La Ligue d'Ancelotti