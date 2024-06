Camavinga : « Quand on ne nous tue pas, on revient »

21 ans, et déjà deux Ligues des champions.

Entré en fin de match lors de la victoire face à Liverpool au Stade de France, Eduardo Camavinga a disputé (et gagné) sa première finale de Ligue des champions en tant que titulaire samedi, à Wembley, contre Dortmund (0-2). Le milieu de terrain français a joué la rencontre dans son intégralité histoire de couronner une saison quasi parfaite en club (46 apparitions, 32 titularisations), avant de se tourner vers l’Euro. « Ca fait toujours plaisir, c’est un rêve », a-t-il confié à Canal+.

« J’ai eu de la chance d’en gagner deux en trois ans, on ne va pas s’arrêter là, promet l’ancien Rennais. Ils nous ont surpris, on a concédé énormément d’occasions. On savait que cette équipe aimait beaucoup jouer en contre-attaque, on a fait certaines erreurs, mais ils ne nous ont pas tués. Quand on ne nous tue pas, on revient. »

The Walking Dead, saison 15.

Courtois : « En première mi-temps, je ne voyais pas comment on allait gagner »