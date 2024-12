Tottenham cale à nouveau, Nottingham Forest inarrêtable

Des buts dans tous les sens et des scénarios inattendus : heureusement que la Premier League est là pour nous divertir.

Pendant que Manchester City bataillait pour s’imposer à Leicester, huit autres équipes étaient sur le pont en ce dimanche après-midi. L’occasion pour Tottenham d’afficher à nouveau ses limites, accroché sur le fil par Wolverhampton (2-2). Les Spurs ont d’abord été surpris par la belle frappe de Hee-Chan Hwang après une belle combinaison sur coup-franc, avant que Rodrigo Bentancur sur corner et Brennan Johnson, servi sur un plateau par Dejan Kulusevski, ne renversent le match. Mais c’était sans compter sur le pétard sous la barre de Jörgen Larsen à quelques minutes du terme.

Toujours dans le haut du tableau, Nottingham Forest reste son nuage. Vainqueurs à Everton (0-2), les Reds sont provisoirement dauphins de Liverpool, portés notamment par une très jolie réalisation de l’inévitable Chris Wood, d’un lob bien senti. Un break de Morgan Gibbs-White plus tard, et le club sauvé sur le fil la saison dernière poursuit son improbable dynamique.

Le lob génial de Chris Wood 🤩 Et quel une deux de la tête avec Elanga au passage !#EVENFO | #PremierLeague pic.twitter.com/WilG7mCXY5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 29, 2024

Palace respire, Southampton coule à pic

Dans la lutte pour le maintien, Southampton a cru se donner un peu d’espoir grâce à Tyler Dibling. Avant de subir la loi de Crystal Palace (2-1), qui s’offre une bonne bouffée d’air frais, offerte par Trevoh Chalobah sur corner puis Eberechi Eze d’une belle demi-volée depuis l’entrée de la surface. Enfin, deux partout balle au centre entre Fulham et Bournemouth (2-2). Des coups de casque de Raul Jimenez et Harry Wilson d’un côté ; une bonne finition en angle fermé d’Evanilson et une égalisation sur le fil de Dango Ouattara de l’autre. Le prototype du nul qui n’arrange personnes entre deux outsiders dans la course à l’Europe.

Une bien belle manière de terminer l’année.

Tottenham 2-2 Wolverhampton

Buts : Bentancur (11e) et Johnson (45e+3) pour les Spurs // Hwang (7e) et Larsen (87e) pour les Wolves

Everton 0-2 Nottingham Forest

Buts : Wood (15e) et Gibbs-White (61e)

Crystal Palace 2-1 Southampton

Buts : Chalobah (31e) et Eze (52e) pour les Eagles // Dibling (14e) pour les Saints

Fulham 2-2 Bournemouth

Buts : Jimenez (40e) et Wilson (72e) pour les Cottagers // Evanilson (51e) et Ouattara (89e) pour les Cherries

