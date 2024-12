Pronostic Tottenham Wolves : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Loups se réveillent et enfoncent les Red Devils ?

Malgré son statut habituel de prétendant au Big 4 en Angleterre, Tottenham traverse une saison décevante. Fragilisés par trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs (Bournemouth, Chelsea et Liverpool) et une déroute récente face à Nottingham lors du Boxing Day, les Spurs souffrent également d’absences notables : le gardien Vicario et les défenseurs Romero et Van de Ven manquent à l’appel, tout comme Richarlison et d’autres joueurs moins utilisés. Cependant, l’attaque londonienne reste redoutable avec des joueurs en forme comme Son, Maddison, Kulusevski, Johnson et Solanke. Face à des Wolves en pleine dynamique, ce match pourrait offrir un spectacle offensif riche en buts.

Après quatre défaites consécutives, les Wolves ont remplacé leur coach O’Neill par le Portugais Pereira. Ce changement a porté ses fruits avec une victoire éclatante à Leicester (0-3) suivie d’un succès impressionnant décroché contre Manchester United (2-0) lors du Boxing Day, redonnant espoir à une équipe qui mérite mieux que sa 18e place en Premier League. Parmi les joueurs clés, Matheus Cunha (10 buts, 3 passes) continue de briller, notamment avec un but exceptionnel inscrit contre United cette semaine, et il pourrait de nouveau faire la différence face à une équipe de Tottenham en plein doute.

