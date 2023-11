Tottenham douché par Wolverhampton

Wolverhampton 2-1 Tottenham

Buts : Sarabia (90e+1) et Lemina (90e+7) pour les Wolves // Johnson (3e) pour les Spurs

Qui a dit que ce temps additionnel à rallonge ne servait à rien ?

Après le naufrage du début de semaine face à Chelsea, Tottenham concède deux pions dans les arrêts de jeu et se gamelle à nouveau face à Wolverhampton ce samedi (1-2). Privés de cinq titulaires – Udogie, van de Ven, Romero, Richarlison et Maddison – sur la pelouse du Molineux Stadium, Postecoglou et ses moussaillons frappent d’entrée. Kulusevski décale astucieusement Pedro Porro qui claque un centre parfaitement coupé par Johnson (0-1, 3e). Cueillis à froid, les Wolves profitent ensuite des espaces laissées par l’arrière-garde expérimentale des Spurs. Vicario, toujours aussi impeccable, barre la route du cadre à Lemina (33e) sur l’un des deux tirs – sur neuf tentatives – cadrés par les hommes d’O’Neil avant la pause.

PABLO SARABIA ÉGALISE DANS LES ARRÊTS DE JEU ! 😱 Magnifique enchaînement de l’ancien joueur du PSG à la 90eme minute face à Tottenham 🤯#WOLTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/BEaDhNim12 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 11, 2023

Bien décidé à égaliser, Wolverhampton insiste au retour des vestiaires. Suite à un coup de billard dans la surface londonienne, Hwang hérite du cuir dans la surface mais manque le cadre (55e). Et, alors que les Londoniens se dirigent vers un succès à l’arraché, Sarabia surgit pour enchaîner, de façon sublime, contrôle du droit et reprise du gauche (1-1, 90e+1). Dans la foulée, Lemina, autre ancien pensionnaire de Ligue 1, vient, lui, donner la victoire aux Wolves (1-1, 90e+7). Encore invaincu lundi matin, Tottenham concède sa deuxième défaite de la semaine, laissant à Manchester City l’occasion de s’échapper en tête du classement.

Et de plier la Premier League par la même occasion ?

Wolverhampton (4-4-1-1) : José Sá – Semedo (Doherty, 67e), Kilman, Dawson, T. Gomes – Hwang, Lemina, J. Gomes (Sarabia, 87e), Aït-Nouri (Doyle, 87e) – Bellegarde (Kalajdžić, 73e) – Cunha. Entraîneur : Gary O’Neil.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Pedro Porro, Dier, Davies, Royal – Højbjerg, Bissouma (Lo Celso , 75e), Sarr (Bentancur, 63e) – Kulusevski, Son, Johnson (Gil , 75e). Entraîneur : Ange Postecoglou.

