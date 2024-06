Lamine Yamal compare l’Espagne 2024 à l’Argentine 2022

L’Espagne sur un air de tango ?

Tout jeune mais récemment appelé pour l’Euro 2024 avec l’Espagne, Lamine Yamal (16 ans) n’a cessé d’impressionner cette saison. Au point de devenir un des tauliers de l’attaque de la Roja, et de nourrir de grandes ambitions au moment d’aborder la compétition à venir. Dans une interview pour Mundo Deportivo, l’ailier n’hésite pas au moment de donner son avis sur la sélection de Luis de la Fuente : « Ils disent que nous n’avons pas beaucoup de joueurs de classe mondiale à leur poste, mais ces compétitions sont gagnées par l’équipe qui joue le mieux. Comme l’Argentine au Mondial. Ça dépend de si tu es bien dans tes matchs. »

Absent lors de la Coupe du monde au Qatar et lors du sacre de l’Espagne en Ligue des nations en 2023, Lamine Yamal explique ce qu’il veut personnellement pour sa première grande compétition continentale : « Profiter. Parce que c’est comme ça que tu es meilleur. Donc, profiter de mon premier Euro. […] Le sélectionneur me demande ce qu’ils veulent aussi au Barça. Que j’utilise ma tête, qu’on ne rende pas le match trop désorganisé, que ça se passe bien et que je joue comme j’en ai l’habitude. »

Ça manque quand même d’un Messi sponsorisé par la FIFA pour aller jusqu’au bout.

