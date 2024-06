Fernando Santos rebondit en Azerbaïdjan

Fernando Santos de retour aux affaires.

Deux mois après son limogeage du club turc de Beşiktaş, Fernando Santos a été intronisé sélectionneur de l’Azerbaïdjan ce mercredi. L’objectif présenté par la fédération d’Azerbaïdjan de football (AFFA) dans son communiqué est clair : créer une équipe compétitive et réaliser de bonnes performances lors des éliminatoires à l’Euro 2028. L’Azerbaïdjan ne s’est jamais qualifié pour une phase finale d’une compétition majeure internationale.

C’est déjà la troisième sélection dont le Portugais de 69 ans prend la tête. Il était le sélectionneur du Portugal entre 2014 et 2022, jusqu’à l’élimination des coéquipiers de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde. Il était donc sur le banc portugais lorsqu’ils ont été sacrés champions d’Europe en 2016 et sont devenus vainqueurs de la Ligue des nations en 2019. Entre janvier et septembre 2023, il avait également dirigé la sélection polonaise.

Cette fois, pas de Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski, place à Ramil Sheydayev et Musa Gurbanli.

