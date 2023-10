Pronostic Azerbaïdjan Autriche : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

L’Autriche sans surprise face à l’Azerbaïdjan

Pas au niveau dans ces éliminatoires, l’Azerbaïdjan ne possède que 4 points après 5 journées disputées, mais a malgré tout remporté son premier match la semaine dernière contre l’Estonie (2-0). Cette victoire fait du bien, après 3 défaites de suite dans cette poule, contre l’Autriche à l’aller (1-4), la Suède (0-5) et la Belgique (0-1). Pour ce rassemblement, le sélectionneur fera sans son gardien Balayev (Neftci, 19 sél), le défenseur Guseynov (Qarabag, 66 sél), et le milieu Israfilov (22 sél). Une grande partie des joueurs sélectionnés évolue dans le championnat domestique, mise à part le portier Mahammadaliyev (Adana Demirspor), le milieu Diniyev (Umraniyespor) et l’attaquant Dadashov (Hatayspor, 2 buts) qui jouent à l’étranger. L’attaquant du Dinamo Zagreb Emreli est le joueur clé de cette formation, et devrait être aligné ce soir.

Battue de peu vendredi par la Belgique (2-3), l’Autriche reste dans la course à la qualification et pointe à le 2nde place de cette poule avec 3 points de moins que les Diables Rouges. Les autrichiens restaient invaincus avant ce revers, après de bons résultats comme un match nul en Belgique (1-1), et deux victoires face à la Suède (2-0 et 3-1). Les attaquants Arnautovic (Inter, 36 buts en 110 sél) et Gregoritsch (Fribourg, 12 buts en 49 sél), le capitaine Alaba (Real Madrid, 103 sél, 15 buts) et les défenseurs Posch (Bologne) et Trauner (Bologne), seront forfaits pour cette rencontre. Autre coup dur, l’absence du défenseur central Danso (Lens), qui était pourtant présent face à la Belgique. Mais le sélectionneur pourra compter sur des joueurs très intéressants, qui évoluent tous en Bundesliga : Laimer (Bayern Munich, 26 sél), Schlager (Leipzig, 37 sél), Seiwald (Leipzig, 16 sél), Sabitzer (Dortmund, 14 buts en 73 sél) et l’attaquant Gregoritsch (Fribourg, 12 buts en 49 sél).

