Le Bayern sauve sa tête sur le fil en Pokal

JD
Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich

Buts : Kaya (64e, 70e) pour le Wehen // Kane (16e sp, 90e +3), Olise (51e) pour le Bayern

Décidément, les anciens vainqueurs de Pokal aiment jouer à se faire peur.

Après la qualif ric-rac de Stuttgart hier face à Brunswick (3-3, 8-7 t.a.b), le Bayern s’est lui offert un tour dans les montagnes russes de la Coupe d’Allemagne ce mercredi soir. Face au modeste Wehen Wiesbaden, pensionnaire de D3, le Rekordmeister a bien failli être emmené en prolongations après avoir pourtant mené 2-0 suite à un penalty marqué par Harry Kane et un break effectué par Michael Olise peu après le retour des vestiaires.

Mais tout bascule après l’heure de jeu : Fatih Kaya réduit tout d’abord la marque d’une superbe reprise de volée après s’être défait de Jonathan Tah, puis remet les compteurs à zéro 6 minutes plus tard en faisant de nouveau parler la puissance de son pied droit, complètement esseulé.

Heureusement pour l’honneur du Bayern, l’inénarrable Harry Kane fait respecter la hiérarchie en offrant la qualification aux siens d’une tête rageuse à la toute fin du temps additionnel. Tout est bien qui finit bien.

Sauf pour les fans de surprises évidemment.

JD

