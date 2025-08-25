Un ancien lyonnais prend le chemin de Marseille

Emers’OM.

D’après les informations de RMC Sport de ce lundi, l’Olympique de Marseille serait en train de conclure un accord avec Emerson Palmieri pour un contrat de deux ans. À West Ham depuis 2022, le latéral gauche était absent du groupe de Graham Potter lors des deux premiers matchs des Hammers en Premier League. Si ce deal se confirme, l’Italien devrait donc revenir en Ligue 1, trois ans après sa pige à Lyon en 2021-2022.

Sacré palmarès

Également connu pour être le premier joueur de l’histoire à remporter les quatre compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Supercoupe d’Europe avec Chelsea et Ligue Europa Conférence avec West Ham), Emerson a des qualités à revendre, notamment sur les coup-francs où sa patte gauche a souvent été redoutable en Angleterre.

