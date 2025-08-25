S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot

MBC
Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot

C’est pas le Real, c’est Marseille bébé.

En réaction à la victoire de son équipe contre le Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte pour un retour d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite inaugurale face au Stade rennais« (J’espère) qu’il y a des conditions pour réparer les choses. […] Je ne suis pas le seul à décider. […] Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. » Malgré ces belles paroles, la direction marseillaise n’est toujours pas revenue sur sa décision et a même bien avancé ses recherches pour remplacer Adrien Rabiot.

Un choix de luxe

D’après les informations de Marca partagées ce lundi, l’Olympique de Marseille négocierait avec le Real Madrid pour obtenir le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos. Si cette piste se confirme, l’arrivée de l’Espagnol, à la Maison-Blanche depuis 2017, sur la Côte d’Azur pourrait être une sacrée plus-value pour l’effectif marseillais.

Et Jonathan Rowe, on ne le remplace pas ?

Un fan de foot doit-il vraiment supporter le club de sa ville ?

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine