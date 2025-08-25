Marseille négocie avec un joueur du Real Madrid pour remplacer Rabiot

C’est pas le Real, c’est Marseille bébé.

En réaction à la victoire de son équipe contre le Paris FC ce samedi, Roberto De Zerbi a entrouvert la porte pour un retour d’Adrien Rabiot, placé sur la liste des transferts depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite inaugurale face au Stade rennais. « (J’espère) qu’il y a des conditions pour réparer les choses. […] Je ne suis pas le seul à décider. […] Je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. » Malgré ces belles paroles, la direction marseillaise n’est toujours pas revenue sur sa décision et a même bien avancé ses recherches pour remplacer Adrien Rabiot.

Un choix de luxe

D’après les informations de Marca partagées ce lundi, l’Olympique de Marseille négocierait avec le Real Madrid pour obtenir le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos. Si cette piste se confirme, l’arrivée de l’Espagnol, à la Maison-Blanche depuis 2017, sur la Côte d’Azur pourrait être une sacrée plus-value pour l’effectif marseillais.

