Malaise au moment des hymnes avant la rencontre Belgique-Azerbaïdjan

La boulette.

Une confusion au moment des hymnes, ce n’est pas une première dans le football, la France peut en témoigner. Mais celle-ci fait un peu plus grincer des dents. Alors que la Belgique reçoit ce dimanche soir l’Azerbaïdjan au stade Roi-Baudouin, les organisateurs de la rencontre se sont emmêlé les pinceaux au moment de faire retentir l’hymne azéri dans l’enceinte bruxelloise. En effet, plutôt que de redécouvrir « La marche azerbaïdjanaise », les spectateurs ainsi que les joueurs ont eu la désagréable surprise d’entendre « Du gamla, du fria »… L’hymne national de la Suède.

🇧🇪🇦🇿 Une erreur d’hymne vite réparée pour l’Azerbaïdjan avant sa rencontre face à la Belgique ! Le direct sur la chaine L’Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/dH6WqSRdIn — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) November 19, 2023

Un sacré loupé qui rappelle le destin funeste de cette rencontre internationale entre la Belgique et la Suède – programmée le mois dernier – et qui a eu le don d’agacer Romelu Lukaku. Le capitaine des Diables rouges est ainsi allé voir les organisateurs après un moment de flottement pour que la situation soit réglée au plus vite et éviter que la gêne ne dure plus longtemps. Heureusement, le bon hymne a été rapidement retrouvé, et le protocole d’avant-match a pu se poursuivre sans incident supplémentaire.

Encore un coup de Gaston Lagaffe.