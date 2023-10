Le match Belgique-Suède définitivement arrêté

Une sage décision.

Dans un communiqué paru ce jeudi, l’UEFA a entériné le fait que le match arrêté entre la Belgique et la Suède ne reprendrait pas et que le score resterait à 1-1. Arrêtée à cause de l’attentat qui a touché Bruxelles, et qui a plongé le stade dans une angoisse palpable et le pays dans le deuil, cette rencontre est passée au second plan à côté du drame. D’autant plus que de nombreuses voix s’étaient déjà exprimées pour signifier qu’elles ne souhaitaient pas forcément reprendre le match, surtout comptes tenus du faible intérêt sportif, la Belgique étant déjà qualifiée et la Suède déjà éliminée.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions: Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final. No UEFA competition match to be played in Israel until further notice. Maccabi Haifa withdraw from #UYL. Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) October 19, 2023

L’instance dirigeante du football européen a annoncé que chacune des deux équipes recevrait un point en guise de match nul et que les suspensions purgées étaient complètes. S’appuyant sur les volontés conjointes et « explicites » des deux fédérations de ne pas reprendre la rencontre, et de l’impossibilité de caler celle-ci dans le calendrier, la décision a été prise de rester sur un statut-quo.

Le football connaît donc parfois la raison.

