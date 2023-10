Le match entre la Belgique et la Suède arrêté en raison d’un attentat terroriste

Le match entre la Belgique et la Suède, comptant pour les éliminatoires à l’EURO 2024, a été définitivement arrêté ce lundi pour des raisons de sécurité, suite à l’attentat terroriste ayant fait au moins deux morts à Bruxelles. Une décision qui, selon nos informations, fait suite au refus des joueurs des deux équipes de reprendre la partie après la mi-temps (1-1 à la pause). Dans le stade, les spectateurs ont été invités à rester assis à leur place et à attendre les prochaines consignes de la sécurité. La situation évoluera selon le speaker dans « les prochaines minutes voire prochaines heures ». En attendant, le stade est confiné.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 16, 2023