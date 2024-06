Un Français pour arbitrer le match d’ouverture de l’Euro

Il y aura un Français sur la pelouse vendredi.

Clément Turpin a été désigné par l’UEFA pour arbitrer le match d’ouverture de l’Euro vendredi entre l’Allemagne, pays hôte, et l’Écosse à Munich, comme annoncé sur le site de l’organisation. L’arbitre de 42 ans va participer à son troisième Euro, après ceux de 2016 et 2021. En 2021, il n’avait pas été retenu pour la seconde phase du tournoi et n’avait arbitré aucun match à élimination directe.

Clément Turpin sera accompagné de Nicolas Danos et Benjamin Pages. Élu meilleur arbitre de Ligue 1 cette saison, François Letexier sera le quatrième arbitre, tandis que Jérôme Brisard officiera à la VAR, épaulé par Willy Delajod et l’Italien Massimiliano Irrati. Turpin et Letexier sont les deux seuls arbitres principaux français sélectionnés pour ce championnat d’Europe.

Attention aux fautes dans la surface.

