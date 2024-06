Dani Carvajal ne tarit pas d’éloges sur Mbappé

En voilà un qui sait comment faire plaisir.

Le quotidien sportif espagnol Marca publie ce mercredi une interview de Dani Carvajal (32 ans), latéral droit du Real Madrid aux six Ligues des champions. Le joueur espagnol revient sur sa carrière, ses blessures, ses enfants, et aussi sur son but de la tête à Wembley le premier juin dernier.

Mais le latéral madrilène n’a pas que parlé de lui. Entre deux phrases sur l’Espagne, que Carvajal considère comme un candidat sérieux pour remporter l’Euro, les journalistes espagnols n’ont pas manqué de lui poser une question sur l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. « Qu’est-ce qu’on peut dire ! C’est le top mondial. Les meilleurs doivent jouer dans la meilleure équipe » a ainsi répondu le latéral droit, avant d’ajouter : « On lui souhaite qu’il n’ait pas un bon Euro, mais qu’à partir du mois d’août il soit sa meilleure version. » Le défenseur espagnol n’a en effet pas oublié ce que c’était que de jouer face au Kyks, qu’il a affronté en 2022 en Ligue des champions : « Oui, j’ai beaucoup souffert en 2022. C’est l’un des adversaires les plus forts que j’aie jamais affrontés. »

On se demande comment Kylian va pouvoir courir avec ces chevilles.

Quels clubs envoient le plus de joueurs à l'Euro 2024 ?