Le coach de Courtrai limogé 64 jours après son arrivée

Yves Vanderhaeghe avait été nommé à la tête du KV Courtrai le 18 décembre dernier. Deux mois plus tard quasiment jour pour jour, il n’est déjà plus l’entraîneur du club belge, qui a annoncé son départ ce mercredi. Il n’a pas survécu à la défaite contre l’Antwerp, ce week-end (2-1).

Aucune victoire en huit matchs

Le technicien n’aura pas réussi à sortir le club de la crise sportive dans laquelle il se trouvait à son arrivée. Tout avait commencé par un match nul 2-2 frustrant contre le Beerschot VA, l’autre mauvais élève du championnat belge. Les résultats n’ont pas été en s’arrangeant : en huit rencontres, son Courtrai a ramassé six défaites et deux nuls, et se trouve toujours à l’avant-dernière place au classement (19 points en 26 journées).

KVK beëindigt samenwerking met Yves Vanderhaeghe Deze middag heeft KVK afscheid genomen van Yves Vanderhaeghe. De club staat erop om Yves te bedanken voor zijn inzet de afgelopen maanden. 📝Lees de volledige communicatie via de link ⬇️https://t.co/Zzka6rlRzD pic.twitter.com/3K3cvDVNAP — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 19, 2025

Le club de Courtrai a partagé un communiqué à la limite du comique tant il est bref et froid : « Cet après-midi, le KVK a fait ses adieux à l’entraîneur principal Yves Vanderhaeghe. Le club tient à remercier Yves pour ses efforts ces derniers mois. »

Il aura déjà fait mieux que Bruno Baltazar à Caen.

