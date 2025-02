Quand le coach d'Hoffenheim motive ses joueurs avec un gode

Gode save Ilzer.

C’est l’histoire d’un monsieur, en cosplay de pâtissier, gode à la main, encerclé d’au moins onze hommes âgés de 20 à 30 ans… Non ce n’est pas un scénario de film coquin, mais bien un discours de motivation.

Champion de la métaphore

Cette anecdote, pour le moins déroutante, se déroule avant le coup d’envoi contre Fribourg, le 8 décembre dernier, à l’occasion de son premier match de Bundesliga. Christian Ilzer, en poste depuis peu pour éviter la relégation du club, s’est présenté en cuisinier, toque sur la tête et tablier noué, pour livrer un discours que personne n’oubliera.

Devant son équipe, il a imaginé une « potion magique » pour la victoire, ajoutant des ingrédients symboliques. Pour « plus de piquant », il a sorti des piments. Mais c’est en évoquant « man power » qu’il a choqué ses joueurs en exhibant un gros gode, illustrant sa phrase : « Vous devez être aussi durs que ça. » Le match se terminera à un partout, premier but depuis quatre matchs faisant du bien à l’équipe. Depuis, le TSG est sorti de la zone rouge du championnat et renoue doucement avec la victoire.

Bien entendu, ce format communicationnel n’a pas forcément fait l’unanimité au sein du vestiaire, et certaines polémiques ont pu apparaitre en Allemagne. Le TSG Hoffenheim a alors déclaré au média SportBild, « En gros, ce qui suit s’applique au TSG : ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. »

La question que tout le monde se pose : est-ce que ce gode est passé en note de frais ?

Rennes se sépare encore d’un flop estival