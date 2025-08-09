Hoffenheim en colle 8 au FC Metz

Parfait pour entamer la saison avec le plein de confiance.

Pour son dernier match de préparation, le FC Metz avait rendez-vous à l’immonde PreZero Arena, sur la pelouse du TSG Hoffenheim. Et ça ne s’est pas passé comme prévu : Max Moerstedt (6e), Wouter Burger (8e), Bernardo (14e), Muhammed Damar (16e, 45e+1), Tim Lemperle (55e, 90e) et Andrej Kramarić (72e) ont roulé sur les Grenats, et le score final fait mal : 8-0, tout simplement. À noter que la rencontre se jouait en 120 minutes, mais qu’aucun but n’a été inscrit lors de la dernière demi-heure : le seul motif de satisfaction pour le FCM.

Peut-être qu’Hoffenheim avait fait entrer les U13.

