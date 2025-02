Accusé de conflit d’intérêt, l’arbitre d’Osasuna-Real Madrid sort du silence

La saga continue !

Critiqué, menacé de mort et même mis à l’écart de la prochaine journée de Liga, José Luis Munuera Montero accumule les ennuis depuis le controversé Osasuna-Real Madrid (1-1). Comme ce n’était pas suffisant, c’est désormais la fédération espagnole que l’arbitre de 41 ans a sur le dos. Selon AS, il pourrait être accusé de conflit d’intérêt après avoir lancé une société de gestion sportive (du nom de Talentus Sports) qui travaille avec des instances comme la Liga ou l’UEFA et des clubs de football européens (Atlético de Madrid, Manchester City et même le PSG).

C’en était trop pour Montero, qui s’est rendu à la radio espagnole Cope pour tenter de couper cette nouvelle polémique à la racine. « J’ai été le premier à rebondir sur ces rumeurs, ces mensonges. J’ai participé activement à clarifier la situation de cette entreprise qui opère depuis un an et avec laquelle j’ai donné quatre ou cinq conférences et je transmets les valeurs du sport aux jeunes. Je veux réfuter toutes les calomnies auxquelles nous avons été habitués ces derniers mois. » Montero explique qu’il n’a jamais touché d’argent de la part d’une entité sportive, mais seulement de la part des entreprises qui l’embauchent. « Je n’ai rien à cacher », a-t-il poursuivi.

⚽️ Munuera Montero, en @partidazocope 🙌🏻 "Desde primera hora, fui el primero en ponerme a a disposición" 🙅🏻‍♂️ "Estamos muy tranquilos y queremos desmentir la cantidad de calumnias que se han dicho hoy" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/jXXKLdQK39 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 18, 2025

« Je suis resté toute la journée sans sortir de chez moi »

Cette intervention médiatique a également permis à Montero de revenir sur le cyberharcèlement qu’il subit depuis samedi dernier, où son carton rouge distribué à Bellingham avait fait coulé beaucoup d’encre. « Est-ce que nous contrôlons la violence ou est-ce que nous la promouvons à travers tous les médias ? Je suis resté toute la journée sans sortir de chez moi, incapable de croire ce qui se passe. Quel sport sommes-nous en train de créer ? »

« C’est ma famille qui souffre le plus, ils sont dans un état terrible, très inquiets. Ils savent qu’ils ne peuvent pas me demander d’arrêter, que c’est impossible. J’essaie de les calmer », a-t-il longuement expliqué ce mardi soir.

⚽️ Munuera Montero, en @partidazocope 🏡 "Llevo todo el día encerrado en mi casa sin creer lo que está pasando" 🤷🏻‍♂️ "¿Qué fútbol estamos creando?" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/1fvVl0ZOMK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 18, 2025

Ça donne envie de prendre le sifflet.

Le PSG est-il plus fort que jamais ?