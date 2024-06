Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Freyming FC vs Remering Hargarten

Quoi de plus beau qu’une reprise en demi-volée après un centre aussi délicieux du numéro 10 de Remering ? Le gardien adverse aurait quand même pu faire un effort avant d’aller ramasser le ballon dans ses cages.

2/ FC Dieuze vs Delme-Solgne EF

Après les corners au premier poteau, le Grand Est nous offre la technique du troisième poteau. La recette est simple : un passeur envoie le ballon le plus haut possible pour lober la défense, et à la retombée, un joueur du FC Dieuze parfaitement placé dégaine une superbe reprise de volée qui trompe le gardien. C’est aussi facile que ça, le football.

3/ Arras FA vs Bethune FC

Une erreur défensive est souvent suivie d’un but. Voilà un poncif que les joueurs d’Arras ont exploité à la perfection. Malgré le corner mal tiré, la défense béthunoise a cru bien faire en dégageant le ballon dans l’axe, mais c’était compter sans la présence d’un adversaire aux abords de la surface. Sur les conseils du public, ce dernier frappe et inscrit une praline qui termine sa course en lucarne.

4/ CO La Couronne vs SC Mouthiers

Parfois, une frappe lourde suffit pour trouver le chemin des filets. Notamment lorsque le corner n’est pas repris par ses coéquipiers, et c’est là que le joueur de La Couronne surgit et inscrit une très jolie frappe à mi-hauteur. Ça valait bien les applaudissements des spectateurs.

5/ CO Luxé vs AS Aigre

Accélération, double contact, effacement avec un grand pont à la Redondo, feinte x3, frappe et but. Le déroulé d’un enchaînement parfait pour l’attaquant du CO Luxé, qui en fait même tomber le gardien aigrinois. On notera la feinte de frappe et l’absence de réaction de la défense qui laisse tranquillement l’attaquant se présenter face au portier.

