Euro 2024

Tchéquie

On vous présente la liste de la Tchéquie pour l’Euro 2024

Par Enzo Leanni le Mercredi 12 Juin à 14:30 Article modifié le Mercredi 12 Juin à 14:52

On ne sait toujours pas s'il faut dire Tchéquie ou République tchèque, en revanche, on est sûr d'une chose : cette équipe a une belle gueule de surprise pour l'Euro 2024. Arrivé en janvier dernier pour remplacer Jaroslav Šilhavý, le sélectionneur Ivan Hašek compte sur un effectif plus jeune qu'il y a trois ans, mais plus talentueux.