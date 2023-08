Mason Greenwood va quitter Manchester United

Il n’y a la place que pour un seul Mason, à Manchester United

Mis à l’écart depuis janvier 2022, à la suite de poursuites judiciaires pour tentatives de viol et d’agression sexuelle, Mason Greenwood avait finalement bénéficié de l’abandon de toutes les charges à son encontre, en février dernier. L’attaquant de 21 ans n’a pas pour autant remis le maillot des Red Devils. Ce lundi, MU a annoncé dans un communiqué que Greenwood allait rapidement être libéré de son contrat, tout en expliquant qu’une enquête interne menée par le club lui-même n’avait pas permis de prouver la culpabilité du joueur.

« Manchester United a conclu son enquête interne sur les allégations faites à l’encontre de Mason Greenwood, est-il écrit. Notre processus a commencé en février 2023 […]. Sur la base des éléments dont nous disposons, nous avons conclu que les données mises en ligne ne donnaient pas un aperçu complet et que Mason n’avait pas commis les infractions pour lesquelles il avait été initialement inculpé. Cela dit, comme Mason le reconnaît publiquement aujourd’hui, il a commis des erreurs dont il assume la responsabilité. Toutes les personnes impliquées, y compris Mason, reconnaissent les difficultés qu’il a rencontrées pour recommencer sa carrière à Manchester United. Il a donc été convenu qu’il serait le plus approprié de le faire loin d’Old Trafford, et nous allons maintenant travailler avec Mason pour atteindre ce résultat. » Avant cela, plusieurs voix s’étaient élevées contre une éventuelle réintégration de Greenwood dans l’effectif d’Erik ten Hag.

C’est mieux pour tout le monde.