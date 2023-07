Mercato : Manchester United casse de nouveau sa tirelire

« The excitement is mounting. »

C’est avec un trait d’esprit qui vaut ce qu’il vaut (à traduire par « l’excitation monte ») que Manchester United a révélé officiellement le nom de sa nouvelle recrue : Mason Mount. Après avoir annoncé son départ de son club formateur Chelsea mardi soir, le milieu international anglais migre au nord contre une somme située entre 65 et 70 millions d’euros. Il signe jusqu’à l’été 2028, plus une année en option. « Ce n’est jamais facile de quitter le club où l’on a grandi, mais Manchester United représentera un passionnant nouveau défi pour la suite de ma carrière », a réagi le joueur.

Arrivé à six ans chez les Blues, Mason Mount, 24 ans, a connu une fin de saison 2022-2023 quasiment blanche à cause de pépins physiques. Son départ s’inscrit dans un contexte de restructuration de l’effectif (Kai Havertz, Mateo Kovačić et Kalidou Koulibaly, notamment, ont eux aussi quitté Chelsea).

✍️ It's official. Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 5, 2023

Mais pas de souci : Christopher Nkunku arrive.

Un exil français massif à Manchester United