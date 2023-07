Mason Mount fait ses adieux à Chelsea

L’oiseau quitte le nid.

Dorloté par Chelsea depuis ses six ans – à l’exception de deux prêts au Vitesse Arnhem et à Derby County – Mason Mount va quitter les Blues. Tout proche de s’engager avec Manchester United, le jeune meneur de jeu anglais a publié une vidéo d’adieux aux fans londoniens sur son compte Instagram. « Compte tenu des spéculations de ces derniers mois, vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que j’ai pris la décision de quitter Chelsea. Je pense que vous méritez plus qu’une simple déclaration écrite, débite-t-il face caméra. Je voulais donc vous dire directement à quel point j’ai été reconnaissant pour tout le soutien que vous m’avez apporté au cours des 18 dernières années. »

Avant d’enchaîner : « Je sais que certains d’entre vous ne seront pas satisfaits de ma décision, mais c’est ce qui est bon pour moi à ce moment de ma carrière. J’ai rejoint Chelsea à l’âge de six ans et nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, rappelle celui qui a notamment soulever la Ligue des champions en 2021. Je tiens à remercier l’académie pour l’influence qu’elle a exercée sur moi dès mon plus jeune âge. Les managers avec lesquels j’ai travaillé, tous les héros cachés de Cobham, tous mes coéquipiers au fil des ans qui sont devenus mes frères, et surtout vous. Je vous souhaite le meilleur. »

