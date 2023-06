Mercato : Mount va s’engager à Manchester United

L’opération dégraissage bat son plein à Chelsea.

Selon The Athletic et Fabrizio Romano, Mason Mount devrait s’engager rapidement avec Manchester United. À un an de la fin de son contrat, le milieu offensif de Chelsea va signer chez les Red Devils pour une somme qui avoisinerait les 70 millions d’euros (bonus compris). Si le joueur était d’accord avec United depuis plusieurs semaines, les Blues et MU ont mis du temps à s’entendre. Le club du milliardaire Todd Boehly aurait rejeté quatre offres avant de finalement céder.

BREAKING: Manchester United agree £60m package deal for Mason Mount with Chelsea — it’s done, here we go! 🚨🔴 #MUFC

Personal terms agreed weeks ago and face to face talks between clubs made it clear: the agreement is done.

Mount becomes Utd player — they NEVER left the race. pic.twitter.com/tusESsyp2x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023