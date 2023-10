Le Milan l'emporte à Gênes avec Giroud dans les buts

Genoa 0-1 AC Milan

But : Pulisic (87e) pour les Rossoneri

Expulsions : José Martinez (90e+12) côté Genoa, Maignan (90e+8) côté Milan

On sait qu’on est samedi soir, mais non, vous n’hallucinez pas, Olivier Giroud a bien été gardien de but !

En déplacement sur la pelouse du Genoa, le Milan est parvenu à arracher une dure mais précieuse victoire (1-0) dans les ultimes minutes. Grâce à sa connexion américaine Musa-Pulisic, mais aussi et surtout grâce à son portier Giroud, auteur d’une sortie salvatrice dans les ultimes secondes. Profitant de la contre-performance du cousin intériste, les Rossoneri s’installent donc sur le trône de la Serie A avec la manière.

Pourtant, pendant 90 minutes, ce Genoa-Milan a eu des allures de belle purge. Le scénario était celui attendu : Milan domine, multiplie les longues séquences de possession, mais peine terriblement à se montrer dangereux. Il faut finalement attendre la dernière demi-heure pour voir la première brèche milanaise. Florenzi trouve Leão d’un centre millimétré, le Portugais fait parler son jeu de tête, mais Josep Martínez repousse le coup de casque d’une parade réflexe (64e). Face à des Milanais en panne d’inspiration, le Genoa sent qu’il peut y avoir un petit coup à faire. Et sur une frappe de Drăgușin légèrement déviée par Thiaw, Maignan est contraint de se détendre pour sortir un arrêt cinq étoiles (77e).

La délivrance arrive dans le money time quand Musah centre en direction de son compatriote Pulisic qui fait parler sa classe avec un enchaînement contrôle pied droit, reprise pied gauche. Martínez est battu (0-1, 87e). Les Rossoneri jouent avec le feu et terminent même la rencontre à dix à la suite de l’expulsion de Mike Maignan, coupable d’une sortie aérienne dangereuse (90e+8). Pioli ayant déjà effectué ses cinq changements, Giroud termine la rencontre dans les buts. La fin de match est totalement dingue : le buteur international français voit d’abord sa barre le sauver sur un coup franc de Gudmunsson (90e+12). Puis c’est au tour du gardien adverse Martínez de voir rouge à son tour pour un deuxième jaune. Enfin, Giroud sort le grand jeu en réalisant une sortie décisive dans les pieds de Thorsby pour ramener les trois points à la maison. Qui a dit que les attaquants ne savaient pas défendre à merveille ?

Genoa (4-4-2) : Josep Martínez – Vasquez, Drăgușin, Bani, De Winter (Leali, 90e+14) – Haps (Puscas, 90e), Thorsby, Frendrup, Sabelli (Ekuban, 68e) – Gudmundsson, Malinovskyi (Kutlu, 68e). Entraîneur : Alberto Gilardino.

AC Milan (4-3-3) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw, Florenzi (Calabria, 66e) – Reijnders, Adli (Giroud, 66e), Musah – Okafor (Pulisic, 46e), Jović (Bartesaghi, 90e+3), Chukwueze (Leão, 46e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Olivier Giroud, nouveau gardien du Milan