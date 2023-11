Pronostic Atalanta Sporting : Analyse, cotes et prono du match d’Europa League

Le Sporting accroche Bergame

En championnat, Bergame est largué par le duo de tête Inter-Juventus, mais reste bien placé pour décrocher une nouvelle qualification européenne à la fin de la saison. L’Atalanta n’a toujours pas connu la défaite dans cette C3, elle qui a récolté 10 points sur 12 possibles. Les seuls points égarés sont restés sur la pelouse du Sturm Graz (2-2). Mais une victoire au match retour (1-0) leur a permis de garder ce siège de leader également convoité par le Sporting. Les Italiens vont néanmoins devoir se passer d’un joueur important, le défenseur central Scalvini (19 ans), blessé. Même constat pour les moins utilisés Ruggeri, Touré et Vorlicky. Sur le front de l’attaque, on devrait retrouver les deux attaquants Lookman (3 buts en SA) et Scamacca (5 buts en SA) devant le milieu décisif Koopmeiners (3 buts, 2 passes en championnat).

A la lutte pour le titre sur la scène nationale, le Sporting a perdu de l’avance sur l’autre club de Lisbonne, le Benfica, contre qui il a récemment concédé sa première défaite (2-1) en championnat après 10 journées (9 victoires, 1 nul). En Europa League, les Portugais ont pris 3 longueurs de retard sur leur adversaire du jour après une défaite à l’aller (1-2). Mais eux aussi ont concédé un match nul évitable, sur la pelouse de Rakow cette fois (1-1). Pour tenter de revenir sur Bergame, les Lisboètes pourront aligner la grosse équipe puisqu’aucun cadre ne devrait manquer la rencontre. On retrouvera donc en attaque le buteur Gyokeres (9 buts en 13 matchs TCC) et son remplaçant Paulinho (6 buts en championnat) sur le banc. Pour compléter la première ligne, le très important Pedro Goncalves (2 buts 1 passe en C3) sera titulaire, tout comme le superbe milieu japonais Morita. C’est également assez solide défensivement, avec le capitaine Coates accompagné par et les jeunes cracks Inacio (22 ans) et Diomandé (19 ans), mais aussi le gardien vétéran espagnol Adan (36 ans). Cette formation a largement de quoi faire un résultat, et pourrait même s’imposer pour revenir à égalité de points avec son adversaire avant la dernière journée décisive. Le buteur Gyokeres est assez impressionnant depuis son arrivée au club et pourrait aider son équipe dans ce match décisif.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

