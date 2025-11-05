S’abonner au mag
  • C1
  • J4
  • OM-Atalanta (0-1)

Les notes de l’OM

Par Léo Tourbe

Clairement dominés par l’Atalanta ce mercredi soir (0-1), les Marseillais nous ont sévèrement ennuyés. Et ce n’est pas l’apathique tandem O’Riley-Højbjerg qui a sauvé la prestation globale.

Les notes de l’OM

Olympique de Marseille

Gerónimo Rulli

Donc il suffit d’avoir un passeport argentin pour être bon sur penalty ? On peut mettre Javier Milei dans la cage pour vérifier un truc ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Michael Murillo

Il a visiblement été inspiré par le magnifique tifo rendant hommage à Bob Marley. Match de mec défoncé.

Tweet

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Benjamin Pavard

Solide et chiant. Un caillou.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Conrad Egan Riley

Il a failli vomir en sortant. Il s’est tellement fait bouger par Krstović qu’il en a eu le mal de mer.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nayef Aguerd

Le milieu marseillais le plus créatif ce soir. Le voilà, le remplaçant de Rabiot !

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ulisses Garcia

Demain, un jeune Marseillais sera confronté à la question suivante en cours de philosophie  : « Qu’est-ce que l’audace ? » Il répondra « le match de Garcia contre l’Atalanta ». Et il aura 0.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Matt O'Riley

Chaussettes baissées, coupe de cheveux à la mode, démarche un peu chaloupée. Le prototype du joueur frisson. À la place, on a juste eu des frissons de gêne devant son match.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pierre-Emile Højbjerg

Autant il y a des joueurs binationaux dont on regrette qu’ils n’aient pas choisi l’équipe de France. Autant Pierre-Émile Hojbjerg, ça va. Vraiment.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mason Greenwood

Quand on est le seul joueur de foot dans une équipe de foot, c’est compliqué.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Igor Paixão

Il n’a pas toujours été très à l’aise avec ses pieds. Comme toi sur la piste de danse cet été.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pierre-Emerick Aubameyang

C’est con que ce soit de la C1 parce qu’il suffisait que ce soit un match de C3 pour qu’il claque un triplé ce soir.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Saîf-Eddine Khaoui

Pas ouf, cette reconversion comme arbitre.

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léo Tourbe

À lire aussi
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
  • C1
  • J4
  • OM-Atalanta
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé va-t-il vivre une saison blanche ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
86
34
01
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)
Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Revivez Marseille-Atalanta (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!