Les notes de l’OM
Clairement dominés par l’Atalanta ce mercredi soir (0-1), les Marseillais nous ont sévèrement ennuyés. Et ce n’est pas l’apathique tandem O’Riley-Højbjerg qui a sauvé la prestation globale.
Olympique de Marseille
Gerónimo Rulli
Donc il suffit d’avoir un passeport argentin pour être bon sur penalty ? On peut mettre Javier Milei dans la cage pour vérifier un truc ?
0 note(s)
Michael Murillo
Il a visiblement été inspiré par le magnifique tifo rendant hommage à Bob Marley. Match de mec défoncé.
0 note(s)
Benjamin Pavard
Solide et chiant. Un caillou.
0 note(s)
Conrad Egan Riley
Il a failli vomir en sortant. Il s’est tellement fait bouger par Krstović qu’il en a eu le mal de mer.
0 note(s)
Nayef Aguerd
Le milieu marseillais le plus créatif ce soir. Le voilà, le remplaçant de Rabiot !
0 note(s)
Ulisses Garcia
Demain, un jeune Marseillais sera confronté à la question suivante en cours de philosophie : « Qu’est-ce que l’audace ? » Il répondra « le match de Garcia contre l’Atalanta ». Et il aura 0.
0 note(s)
Matt O'Riley
Chaussettes baissées, coupe de cheveux à la mode, démarche un peu chaloupée. Le prototype du joueur frisson. À la place, on a juste eu des frissons de gêne devant son match.
0 note(s)
Pierre-Emile Højbjerg
Autant il y a des joueurs binationaux dont on regrette qu’ils n’aient pas choisi l’équipe de France. Autant Pierre-Émile Hojbjerg, ça va. Vraiment.
0 note(s)
Mason Greenwood
Quand on est le seul joueur de foot dans une équipe de foot, c’est compliqué.
0 note(s)
Igor Paixão
Il n’a pas toujours été très à l’aise avec ses pieds. Comme toi sur la piste de danse cet été.
0 note(s)
Pierre-Emerick Aubameyang
C’est con que ce soit de la C1 parce qu’il suffisait que ce soit un match de C3 pour qu’il claque un triplé ce soir.
0 note(s)
Saîf-Eddine Khaoui
Pas ouf, cette reconversion comme arbitre.
0 note(s)
Par Léo Tourbe