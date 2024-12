Il faut imaginer les Espaviots et Espaviotes heureux.

Engagé en National 3 toute l’année, Espaly a gagné le droit de jouer son seizième de finale de Coupe de France contre le vainqueur de Lens – PSG. Ce sera le PSG et ça, ils ne le savaient pas encore mais ils l’ont quand même célébré comme des dingues dans le bar du village.

Le gros lot pour Espaly (N3) qui jouera le vainqueur de Lens – PSG en 16es de #CoupeDeFrance ! pic.twitter.com/tWmHLZCIv8 — Le Progrès Haute-Loire (@LPRhauteloire) December 22, 2024

Lionel Vaillant, son entraîneur, s’en est réjoui sur RMC : « On a eu Noël avant l’heure ! C’est top pour tout le club, les joueurs, ça récompense tout le travail des gens du club. On était tous ensembles dans le bar de notre village, parce qu’Espaly-Saint-Marcel, c’est une commune de 3 000 habitants […] On a été tirés les derniers, donc c’était encore plus stressant que la séance de tirs aux buts qu’on a effectuée vendredi soir ! »

Avec Dives-Cabourg et Bourgoin-Jallieu, le FC Espaly est l’une des trois équipes de National 3 encore en lice en Coupe de France. La question du lieu du match Espaly-PSG se pose désormais. « On ne peut pas jouer le PSG ici si les Parisiens gagnent ce soir, disait le président Christian Perbet à La Commère 43. Je vois trois clubs pour nous accueillir : le Vélodrome, le Parc des Princes ou Geoffroy-Guichard. Il faut voir l’équation économique. Aujourd’hui, on ne peut pas se payer un stade de Ligue 1. » Que les supporters soient rassurés : « Où qu’on aille, on a toujours dit qu’on paierait le car pour les supporters espaviots. »

Que Waldemar Kita en prenne de la graine.

