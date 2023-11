Le message d’espoir de Bryan Bergougnoux, qui lutte contre un cancer

Un message inspirant.

Entraîneur de Thonon-Évian Grand Genève, Bryan Bergougnoux s’est récemment vu diagnostiquer un cancer de la parotide. Une maladie sur laquelle il s’est confié dans les colonnes de L’Équipe. « Je suis un petit peu paralysé du visage. Mais je suis revenu très rapidement pour essayer de montrer que dans la vie, il faut avancer, quelles que soient les difficultés. Si ça peut aider des gens qui sont dans ce genre de situation, à se dire qu’ils ne sont pas seuls, déjà, et que ce n’est pas une fatalité, que tant qu’on est en vie, il faut avancer, affirme-t-il. J’ai la chance de ne pas souffrir physiquement, je me sens plutôt bien. Le fait de ne pas avoir de douleur physique, ça me fait dire que je ne dois pas me plaindre. (…) Je pense aux gens qui souffrent réellement, qui ont des douleurs, c’est bien plus dur à vivre. »

L’ancien Lyonnais vit sa troisième saison comme coach principal en Savoie, où il se plaît à transmettre son vécu à ses joueurs. Et rêve de s’installer un jour sur le banc des Gones. « Je crois que si je disais non, on verrait mon nez s’allonger. Pour l’instant, ce n’est pas du tout l’objectif à court terme. Il faut faire ses preuves, être prêt quand on y va. Mais oui, c’est un de mes objectifs, c’est aussi pour ça que je l’ai fait. Pour être honnête, c’est un peu le rêve ultime, confie-t-il. Il y en a qui veulent coacher le Real, le Barça : je ne dirais pas “non” non plus (rires), mais moi, mon rêve, c’est de coacher l’Olympique lyonnais. Peut-être que je ne le réaliserai jamais, mais je l’ai dans un coin de la tête. »

L’histoire serait magnifique.

OL-Fleury et PSG-Thonon Évian à l'affiche des demi-finales de la Coupe de France féminine