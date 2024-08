Un ancien de la Ligue 1 sur le banc du Tours FC

Une statue pour Bryan.

Après Delio Onnis, Omar Da Fonseca et Olivier Giroud, le quatrième meilleur buteur de l’histoire du club de Tours s’appelle… Bryan Bergougnoux. Et il devient entraîneur du Tours FC. Le club ciel et noir a annoncé le retour de son attaquant emblématique, joueur du club entre 2012 et 2018.

Il dirigera l’équipe descendue en Régional 1 cet été après la prononciation de la liquidation judiciaire, puis suspendue en appel, avant que le club ne soit racheté par des investisseurs belges en fin de semaine dernière. Deuxième joueur le plus capé de l’histoire du Tours FC, l’ancien attaquant de 41 ans a déjà entraîné du côté de Thonon-Évian, en Régional 2.

Coup d’envoi à Mainvilliers, samedi, 20 heures.

