Gaëtan Charbonnier raconte sa nouvelle vie de footballeur amateur

Charbo’ continue le charbon.

Désormais en R1 au Pouzauges Bocage FC, Gaëtan Charbonnier s’amuse comme un gosse dans son nouveau challenge où il a délaissé les prés bien soignés de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les champs de patates. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien artilleur brestois a tiré un petit bilan de ses premiers mois en Vendée, où il compte un but en quatre rencontres pour le moment.

C’est avant tout pour retrouver sa famille que l’ancien du stade de Reims a décidé de mettre derrière lui sa carrière de joueur professionnel. Lui qui a vadrouillé presque aux quatre coins de l’Hexagone, il était souvent loin de ses proches : « Je me souviens qu’une fois, ma fille cadette ne m’a m’avait pas reconnu quand j’ai été la chercher à l’aéroport. Il me restait un an de contrat à faire mais j’ai décidé de raccrocher les crampons. J’avais besoin de changer de milieu. Je veux profiter de ma famille, de mes proches. Je n’ai aucune crainte sur ce qui m’attend. »

« Tu ne peux pas demander aux personnes qui bossent la journée d’être irréprochable le soir »

Le joueur de 35 ans est aussi revenu sur son rôle de joueur d’expérience dans le vestiaire. « Si certains sont demandeurs, je donne des conseils. Le curseur tu le modifies plutôt dans l’exigence. J’ai baissé mon niveau d’exigence. Tu ne peux pas demander aux personnes qui bossent la journée, certains sont maçons, d’être irréprochable le soir, déroule-t-il. Mais paradoxalement, le groupe est exigeant avec lui-même. Ils savent remettre le bleu de chauffe après une mauvaise performance. »

Mais il n’est pas qu’un simple footeux, là-bas, il s’est dégoté un nouveau talent pour gérer la communication du club : « Nous sommes trois au club à travailler dessus. Philippe Bazantay, le président, a souhaité mettre l’accent sur la communication cette saison. On a mis en place une charte graphique. Je n’y connaissais rien à la base, mais je prends goût au fait de progresser sur différents logiciels. »

Si on ajoute à ça son BEP hôtellerie-restauration, ça lui fait un joli CV.

