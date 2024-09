Le Tours FC est de retour... dans le top buts

Olivier Giroud et Delio Onnis ont-ils trouvé leur successeur ?

Le Tours FC de Bryan Bergougnoux n’est pas mort. En Régional 1 cette saison après avoir été racheté par un investisseur belge cet été, le club d’Indre-et-Loire pourra être dans le top buts du football amateur ce week-end. Dans son stade de la Vallée-du-Cher auquel il manque un peu (beaucoup) de pelouse, le latéral droit Wassim Amadi est servi sur le côté droit. Il progresse, seul, et voit son centre lober le gardien, laissant le commentateur extatique.

Coup de bol, Amadi avait en plus ouvert le score deux minutes plus tôt. Résulat : 5-0 face à Saint-Cyr-sur-Loire, et une première victoire de la saison pour les Ciel et Noir. Il faudra être au rendez-vous face à la J3 Amilly Football, le week-end prochain.

Wesh le Tours FC ça met des buts de fous pic.twitter.com/fPJOEEfRXF — 3arbi Senku 🪴 (@3arbiSenku) September 21, 2024

À la Christophe Jallet.

