Le Tours FC racheté par un investisseur belge

C’est reparti pour un Tours.

Alors la suspension de la liquidation judiciaire du Tours FC le 19 juillet dernier, faisant suite à un projet de rachat par l’investisseur belge Ivan Desmet, La Nouvelle République rapporte ce vendredi que la vente a été actée par l’ancien propriétaire Jean-Marc Ettori. Ce dernier avait racheté la Société anonyme sportive professionnelle qui chapeaute le club en 2013, avant de se retrouver en situation de cessation de paiements en juin dernier, ce qui avait conduit à la liquidation judiciaire de ladite société.

Cette liquidation a ensuite été suspendue suite au projet soumis par l’homme d’affaires belge Ivan Desmet, qui a racheté la société pour un euro symbolique, après y avoir déjà investi plusieurs centaines de milliers d’euros. Le précédent propriétaire, Jean-Marc Ettori, a confirmé à La Nouvelle République que « la vente est définitivement actée, sauf si le tribunal de commerce s’y oppose et confirme la liquidation judiciaire en appel. Le tribunal m’avait demandé de faire entrer des investisseurs dans le capital. C’est chose faite donc je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas. »

L’avenir du Tours FC, aujourd’hui pensionnaire de Régional 1, reste donc en suspens, mais ça sent plutôt bon pour le club ciel et noir. Concernant Ettori, celui-ci reste un actionnaire minoritaire de la société, et Richard Plantureux, président délégué bénévole du club, garde pour le moment sa place. A voir ce qu’Ivan Desmet, désormais PDG de la société tourangeoise, décide à l’avenir.

Rien de tel qu’un Belge pour venir remettre les choses à plat.

La liquidation judiciaire du Tours FC est suspendue