Le Barça encore retoqué pour Dani Olmo et Pau Victor

C’est vraiment Pau de chance.

Alors qu’il s’est mis les autres clubs de Liga et ses supporters à dos, Joan Laporta risque de devoir trouver de nouvelles excuses pour calmer ses détracteurs. Enregistré grâce à la blessure d’Andreas Christensen en début de saison, Dani Olmo ne peut aujourd’hui plus être aligné, tout comme Pau Victor, et le Barça reste sans solution, malgré une tentative de vendre des rangées de places VIP dans son Camp Nou tout neuf. Ce samedi, une nouvelle décision défavorable au club catalan, annonçant le refus d’inscrire les deux joueurs pour la phase retour du championnat, a été officialisée par le Comité de suivi de l’accord de coordination RFEF-LaLiga réuni expressément pour trancher sur le sujet.

🔴 Reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga 🔗 https://t.co/cynMmm44HC pic.twitter.com/s7ZE1Lan1H — RFEF (@rfef) January 4, 2025

Dans un communiqué publié sur le site de la fédération espagnole, il est ainsi indiqué que « la Commission de contrôle est d’accord sur le fait de ne pas accorder le visa préalable ou la licence définitive demandés par le FC Barcelona pour les joueurs Daniel Olmo Carvajal et Pau Víctor Delgado conformément à l’interprétation littérale des articles 130.2 et 141.5 des Règlements généraux de la RFEF qui empêchent un joueur dont la licence est annulée de pouvoir, au cours de la même saison, obtenir une licence dans la même équipe du club auquel il était déjà lié. »

A force de bricoler, les réparations finissent souvent par lâcher.

