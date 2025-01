Le patron des arbitres espagnols revient sur l’expulsion de Hansi Flick

Si même les arbitres se mettent à désavouer les arbitres.

Hansi Flick expulsé, une polémique relancée. Luis Medina Cantalejo, président du Comité technique des arbitres, a profité d’un séminaire hebdomadaire pour revenir sur l’expulsion houleuse de l’entraîneur allemand lors du 2-2 entre le Barça et le Betis, le 7 décembre dernier. Flick s’était alors emporté après un penalty sifflé contre le Barça. L’arbitre, Alejandro Muñiz Ruiz, avait dégainé un rouge, expliquant que « Flick était sorti de sa zone technique en criant et gesticulant pour contester une de (s)es décisions ».

Prendre en compte les frustrations

Dans un audio relayé par Marca, Medina Cantalejo lâche : « Cette semaine, on a vu l’expulsion d’un entraîneur… Il faut que Dieu vienne voir ça ! Toute la saison, on encaisse des gestes, des protestations, à 10 mètres de la zone technique. Des bouteilles lancées, des bras levés… Et là, pour rien, il est expulsé. Franchement, il faut faire preuve d’un peu de souplesse dans ces situations. »

Et il ne s’arrête pas là : « Si un entraîneur cause des problèmes chaque semaine, qu’il proteste pour tout et n’importe quoi, et qu’un jour on dépasse les bornes, qu’il se taise. Mais dans d’autres cas, soyons un peu plus justes. Certaines expressions sont simplement le reflet de la frustration. On doit prendre ça en compte. »

Vive la pédagogie.

