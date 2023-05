Monaco relève la tête à Angers

Buts : Sima (64e) pour le SCO // Golovine (45e) et Boadu (60e) pour l’ASM

Balayés par Lens puis Montpellier et tancés par Philippe Clement, les Monégasques sont allés assurer l’essentiel à Angers avec une courte victoire qui leur redonne de l’air (1-2).

Sans Wissam Ben Yedder, laissé en Principauté en guise de sanction, l’ASM prend le match par le bon bout. Golovine frappe à côté (3e), avant que Bernardoni ne retarde l’échéance d’une belle horizontale sur la tentative de Fofana (11e) ou devant Minamino (16e). Le dernier rempart angevin s’interpose encore face à Boadu, avant-centre du jour (25e), et Angers menace même en transition. Mais Nübel réussit une immense parade, dans les pieds de Niane (38e). Il faut finalement le bijou de Golovine, bien servi à l’entrée de la surface, pour envoyer son enroulé dans la lucarne, afin de débloquer le tableau d’affichage juste avant le retour aux vestiaires (0-1, 45e).

Dès la reprise, le SCO essaie de mettre un peu plus la pression avec quelques ballons chauds dans la surface asémite. Mais la lanterne rouge se fait ouvrir en contre sur une bête perte de balle, qui permet à Fofana de mettre Boadu sur orbite (0-2, 60e). Un break suivi de quelques instants de déconcentration : sur une touche contestée par les Rouge et Blanc, Abdelli centre parfaitement sur la tête de Sima qui relance le suspense (1-2, 64e). Sans grande maîtrise, Monaco, qui aurait pu plier l’affaire par Minamino (77e) ou Disasi (86e), tient le score jusqu’au bout et repousse Lille à cinq points.

26e défaite de la saison pour Angers, qui reste en course pour aller chercher les 28 du record historique.

Angers (5-3-2) : Bernardoni – Thioub (Doumbia, 70e), Valery, Hountondji, Bamba, Kalumba (Šabanović, 70e) – Abdelli (Ould Khaled, 88e), Bentaleb, Mendy (Hunou, 46e) – Bahoya (Sima, 46e), Niane. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Monaco (4-2-3-1) : Nübel – Vanderson (Diop, 78e), Disasi, Matsima, C. Henrique – Matazo (Camara, 63e), Fofana – Diatta (Volland, 88e), Golovine (Jakobs, 88e), Minamino (Ben Seghir, 78e) – Boadu. Entraîneur : Philippe Clement.

