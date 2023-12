Deco accuse De Jong d'avoir fait semblant d’être malade pour ne pas aller à Anvers

Frenkie de Jong ne partira pas en vacances à Anvers. Encore moins avec Deco.

Les tensions ne font qu’augmenter ces dernières semaines au FC Barcelone, et ont encore été accentuées mercredi soir après la défaite en Belgique contre le Royal Antwerp (3-2). Selon le journaliste Marius Carol, qui s’est exprimé au micro de la radio catalane RAC 1, une dispute au téléphone a éclaté entre Deco, directeur sportif du club, et Frenkie de Jong. Revenu d’un blessure il y a quelques semaines, le Néerlandais n’a pas fait le déplacement au plat pays pour cause de fièvre, ce que l’ancien joueur du FC Barcelone n’aurait pas cru.

Dans des propos rapportés par Sport, Marius Carol raconte que Deco aurait appelé De Jong à l’aéroport, lequel lui aurait certifié être malade, ce que Deco n’aurait pas cru : « Comment ça tu es malade ? Le docteur te l’a diagnostiqué ? ». Le directeur sportif catalan serait persuadé qu’il s’agissait d’une excuse pour éviter le match. Ce qui aurait conduit à une petite dispute à distance entre les deux hommes.

Zaïre-Emery perd déjà son record de plus jeune buteur français !