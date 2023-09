Pronostic Barcelone Anvers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Barcelone – Antwerp : Un Barça à l’endroit face à Anvers

Champion d’Espagne en titre, le FC Barcelone espère se relancer en Ligue des champions où il n’est pas sorti de la phase de poule lors des 2 dernières saisons. Cet été, le club catalan a perdu Ousmane Dembélé (PSG) mais a signé quelques jolis coups en attirant l’Allemand Gundogan, et les Portugais Felix et Cancelo. Pour débuter la Liga, le Barca a été tenu en échec à Getafe (0-0) mais a depuis passé la vitesse supérieure en dominant Cadix (2-0), Villareal (3-4) au terme d’une rencontre folle et Osasuna (1-2). Le week-end dernier, les Catalans avaient un sérieux test face à une équipe du Betis pas simple à jouer. Porté par ses recrues portugaises, le club blaugrana a réalisé une prestation de haut vol pour surclasser la formation andalouse (5-0) avec un Felix décisif pour sa première titularisation sous le maillot barcelonais, lui qui a notamment été auteur de l’ouverture du score et qui avait aussi marqué avec le Portugal pendant la trêve internationale. Pour ce 1er match de C1, Xavi est privé de Pedri et Araujo, mais peut compter sur les Koundé, de Jong, Lewandowski (3 buts et 3 passes dé en Liga déjà), Gavi et sur la nouvelle pépite du club Lamine Yamal, buteur avec la Roja face à la Géorgie, à tout juste 16 ans.

