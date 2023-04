Manchester United rejoint Manchester City en finale de FA Cup

Quatre jours après avoir quitté l'Europa League, Manchester United relève la tête en battant Brighton aux tirs aux but (0-0, 7-6 t.a.b) et rejoint Manchester City en finale de FA Cup.

Brighton 0-0 (TAB 6-7) Manchester United

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Orphelin d’Harry Maguire, suspendu pour l’occasion, Manchester United a mis de côté son lot de boulettes pour rallier sa deuxième finale cette saison. Les Mancuniens écartent Brighton au bout d’une interminable séance de tirs (0-0, TAB 6-7) au but et tenteront d’aller gratter une deuxième trophée cette saison face au voisin de City.

Andalousie, je me souviens…

Encore en gueule de bois après son indigente prestation andalouse, Manchester United prend quelques minutes pour se mettre en route. Tout le contraire du virevoltant Julio Enciso et des Seagulls. Très en jambes, le jeune Paraguayen manque le cadre à deux reprises (12e et 32e) mais témoigne de la domination des siens en début de partie. Alexis Mac Allister y va lui aussi de sa tentative, offrant à David De Gea une occasion de briller (7e). En réponse, Bruno Fernandes, en bon capitaine, prend les choses en mains et tente de secouer le cocotier mancunien. Jamais bien loin quand il s’agit de gober tout ce qui tombe à proximité, Casemiro donne un coup de pouce à son pote. Servi par le Brésilien, le Portugais chauffer les gants de Sánchez (14e) avant de voir sa tentative fuir les cages du portier espagnol suite à une bonne récupération de son compère (44e). À nouveau titulaire, Eriksen vient lui aussi, du gauche, faire chauffer les gants du gardien des Seagulls au terme juste avant la pause (47e).

Copié-collé

La pause ne refroidit pas le bouillant Enciso qui claque une demi-volée depuis l’entrée de la surface mais le portier espagnol de Man U bondit pour expédier la gonfle en corner (56e). Dans la foulée, l’ancien de la maison, Danny Welbeck, ne rabat pas suffisamment son coup de casque pour faire trembler les filets mancuniens (57e). À nouveau sous l’eau pendant un gros quart d’heure, Manchester United laisse passer l’orage avant de retrouver la surface. Aaron Wan-Bissaka avale son couloir et s’arrache pour trouver Antony en retrait mais le Brésilien s’emmêle les pinceaux au moment de déclencher (61e). Un timide sursaut qui a le mérite de remettre les Red Devils en selle et d’équilibrer un peu plus les minutes qui suivent. Le cuir file d’une surface à l’autre sans que personne ne parvienne à le glisser au fond. Une nouvelle parade de De Gea devant Solly March (83e) envoie tout ce beau monde en prolongation. Pour changer, les Red Devils font une nouvelle fois le dos rond face aux offensives de Brighton mais passent paradoxalement tout proche d’ouvrir la marque. Adam Webster contre une frappe de Marcus Rashford mais manque de tromper son propre portier, obligé de sortir une délicieuse horizontale (105e). Kaoru Mitoma (112e) fait courir un dernier frisson dans les travées de Wembley mais n’évite pas aux deux équipes la fatidique séance de tirs au but. Une séance fatale aux Seagulls, plombé par l’unique échec de March là où les sept Mancuniens n’ont pas tremblé. Brighton passe à côté d’une deuxième finale, 40 ans après la première. Manchester United tentera d’aller conquérir un deuxième trophée face à City le 3 juin prochain et réaliser un doublé (FA Cup-Coupe de la Ligue) encore jamais réalisé dans l’histoire du club.

Brighton (4-2-3-1) : Sánchez – Groß, Webster, Dunk, Estupiñán – Caicedo, Mac Allister – March, Enciso (Veltman, 66e), Mitoma – Welbeck (Undav, 75e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka (Malacia, 101e), Shaw, Lindelöf, Dalot – Casemiro, Eriksen (Fred, 62e) – Rashord, Fernandes (Weghorst, 101e), Antony (Sabitzer, 91e) – Martial (Sancho, 85e). Entraîneur : Erik Ten Hag.

