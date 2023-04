Séville balaie Manchester United

Séville 3-0 Manchester United

Buts : En-Nesyri (9e, 81e) et Ocampos (39e)

Même dans une saison galère en championnat, Séville sait où se réfugier quand rien ne va : en Ligue Europa. Après avoir remonté deux buts à Old Trafford la semaine passée, les Andalous avaient l’occasion ce jeudi de sauver leur saison et de se rabibocher avec leur public. La soirée rêvée s’est produite : les Sévillans ont éclipsé une formation de Manchester United totalement inexistante et sans révolte, pour filer en demi-finales. Ils peuvent toujours croire à un nouveau sacre dans une compétition déjà glanée à six reprises depuis 2006.

La guigne de Maguire

Sans doute frustrés par le scénario du match aller, les Red Devils veulent prendre les choses en main rapidement et s’installent dans le camp adverse. Une bonne idée, sans doute, qui va vite tomber à l’eau lorsque Séville reçoit un cadeau venu du ciel : sur une relance moyenne de De Gea, Maguire se prend les pieds dans le tapis et rend le cuir à Lamela, qui met En-Nesyri dans les meilleures conditions. Face à la cage, le Marocain fait le geste juste pour mettre les siens devant (1-0, 9e). Sánchez-Pizjuán, tout de blanc vêtu pour l’occasion, bascule alors dans la folie. Les hommes de Mendilibar sont survoltés par cette ouverture du score et s’arrachent sur chaque duel pendant que ceux de Ten Hag balbutient leur football. Les Mancuniens laissent beaucoup d’espaces dans leur défense, ce qui permet aux Andalous de passer à plusieurs reprises près du break. Ils croient d’ailleurs y parvenir lorsqu’Ocampos ouvre parfaitement son pied pour tromper De Gea du droit (41e), mais l’arbitre finit par signaler un hors-jeu après avoir été appelé par la VAR. Dans l’euphorie, Rakitić catapulte une volée surpuissante, mais Casemiro s’interpose de justesse sur la trajectoire (45e). À la pause, c’est donc un petit miracle de voir Manchester n’être mené que d’un but.

🤍❤️ No solo es creer. Es creer y poder. 💪 ¡Fuertes, 𝕊𝔼𝕍𝕀𝕃𝕃𝔸!#UEL pic.twitter.com/CeHEUSy30v — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 20, 2023

En-Nesyri, tueur dans l’âme

Ten Hag décide alors d’envoyer Shaw et Rashford dans la bataille après l’entracte, mais ses garçons vont encore se tirer une balle dans le pied. Sur un corner anodin, Badé remporte son duel avec Lindelöf et lobe De Gea après avoir repris le cuir de l’épaule (2-0, 47e). Les Red Devils sont complètement dépassés, Séville continue de pousser : sur un énorme cafouillage, il faut l’intervention décisive de Dalot sur sa ligne pour éviter le troisième pion (52e). L’orage passé, les visiteurs remettent de l’intensité, mais se heurtent à chaque fois à un mur sévillan hyper solide et très compact. Jamais Bounou n’est réellement inquiété, si ce n’est sur un coup franc d’Eriksen qu’il voit passer à quelques centimètres de sa cage (72e). Et la fête devient totale à dix minutes du terme, lorsque De Gea se rate encore une fois : à la retombée d’une chandelle, le portier espagnol se troue et laisse En-Nesyri tirer dans le but vide (3-0, 81e). Le stade explose, le banc sévillan entre sur le terrain pour féliciter son buteur, pendant que les Anglais baissent les regards. Le Marocain se sera régalé à deux reprises des bourdes adverses pour envoyer son équipe dans le dernier carré de la C3. Et s’il était là, le nouveau favori de la compétition ?

Séville (4-2-3-1) : Bounou – Navas, Badé, Marcão, Acuña (Telles, 84e) – Fernando, Gudelj – Lamela (Gil, 80e), Rakitić, Ocampos, En-Nesyri. Entraîneur : José Luis Mendilibar.

Manchester United (4-3-3) : De Gea – Wan-Bissaka (Shaw, 46e), Maguire, Lindelöf, Dalot – Eriksen (Elanga, 86e), Casemiro, Sabitzer (Fred, 68e) – Antony, Martial (Weghorst, 54e), Sancho (Rashford, 46e). Entraîneur : Erik ten Hag.

