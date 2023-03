Manchester United a fait un grand pas vers les quarts de finale de la C3 en dominant le Betis (4-1). La Juventus a elle aussi pris une option contre Fribourg (1-0), à l'image de Séville face à Fenerbahçe (2-0). Tout reste à faire entre le Shakhtar et Feyenoord (1-1).

Manchester United 4-1 Betis

Buts : Rashford (26e), Antony (53e), Fernandes (58e) et Weghorst (82e) pour les Red Devils // Pérez (33e) pour les Verdiblancos

La gifle est digérée. Quatre jours après son naufrage à Anfield, Manchester United s’est remis la tête à l’endroit face au Betis (4-1). Sous les flocons, l’inévitable Marcus Rashford a logé le ballon juste sous la barre pour son 25e but de la saison (1-0, 6e). L’imprécision de Wout Weghorst (17e, 27e) a laissé les Andalous dans la partie, et Ayoze Pérez ne s’est pas fait prier pour égaliser d’une superbe demi-volée (1-1, 33e).

Sauvé par son poteau (43e), David De Gea a frôlé la correctionnelle avec une relance totalement foirée. MU s’est évité d’autres frayeurs grâce à une frappe parfaitement enroulée d’Antony (2-1, 52e) puis une tête de Bruno Fernandes, à la réception d’un corner de Luke Shaw (3-1, 58e). Weghorst a même enfoncé le clou suite à un numéro de Facundo Pellistri (4-1, 82e). L’ingénieur Manuel Pellegrini devra se montrer sacrément inspiré pour se qualifier.

Juventus 1-0 Fribourg

But : Di Maria (53e)

Un match à sens unique. Largement dominatrice, la Juve a fini par faire sauter le verrou allemand, non sans mal (1-0). Mark Flekken a repoussé les attaques d’Adrien Rabiot (13e), Juan Cuadrado (19e, 44e) ou encore Dušan Vlahović (25e). Il n’a en revanche rien pu faire sur le coup de tête imparable d’Angel Di Maria (1-0, 52e).

Fribourg a scotché le Juventus Stadium sur un coup de pied arrêté, avec un finish magnifique de Lucas Höler, mais le VAR a refusé le but pour une main (62e). Succès logique pour les Bianconeri, qui évoluaient sans Paul Pogba, écarté suite à un retard. Mauvaise Pioche…

Séville 2-0 Fenerbahçe

Buts : Jordan (56e) et Lamela (85e)

Bousculé sur sa pelouse, Séville a fait le dos rond et décroché un précieux succès face à Fenerbahçe (2-0). Les Stambouliotes se sont procuré la plus belle occasion du premier acte, par Joshua King, qui a perdu son face-à-face avec Marko Dmitrović (28e). Plus mordant au retour des vestiaires, les Blanquirrojos ont fait passer un gros frisson dans la défense turque avec un centre de Jesus Navas, que Samet Akaydin a enlevé du bout du pied devant Youssef En-Nesyri (49e).

Le 17e de Liga a soulagé le public du stade Ramón Sánchez Pizjuán lorsque le tir de Joan Jordan, dévié par le malheureux Willian Arão, a piégé Altay Bayındır (1-0, 56e). Le pied gauche d’Erik Lamela a donné un peu plus d’ampleur au score, et offert une belle option pour la qualification (2-0, 85e). Il fallait bien ça pour se relever du 6-1 encaissé samedi.

Shakhtar 1-1 Feyenoord

Buts : Rakitskiy (79e) pour les Mineurs // Bullaude (88e) pour le Stadionclub

Le Shakhtar peut remercier Anatoliy Trubin. Déjà déterminant au tour précédent face à Rennes, le gardien ukrainien a évité la défaite à son équipe à Varsovie (1-1). Sa main n’a pas flanché face à Sebastian Szymański (37e), mais il a surtout dégouté Danilo (51e, 64e). Alireza Jahanbakhsh a aussi dangereusement flirté avec le poteau (52e).

Incapable de concrétiser, Feyenoord s’est fait punir sur le premier tir cadré de son adversaire, Yaroslav Rakitskiy trouvant la faille sur corner en marquant… du dos (1-0, 79e). Le hold-up n’a pas eu lieu en raison de l’égalisation d’Ezequiel Bullaude (1-1, 88e), mais le Shakhtar s’en sort très bien. Et dire que ça aurait pu être le SRFC…

Nice se joue du Sheriff