L’Argentine réserve un hommage XXL à Ángel Di María

Ángel Di María n’a pas fini de pleurer.

Parmi les plus grandes légendes de la sélection argentine, El Fideo va avoir droit à un hommage à la hauteur de sa carrière avec l’Albiceleste à l’occasion du match qui opposera l’Argentine au Chili dans la nuit de jeudi à vendredi pour le compte des éliminatoires à la Coupe du monde 2026.

Le media Ole indique que, dans un stade Monumental comble, le vainqueur de la Coupe du monde 2022, auteur de 31 buts en 145 sélections, sera honoré en grande pompe par sa fédération. Il devrait ainsi entrer sur la pelouse avec sa famille avant la rencontre. Si jamais la FIFA venait à refuser, cet hommage se fera après la partie. Des vidéos des meilleurs moments de la carrière d’Ángel Di María en sélection seront diffusées sur les écrans géants du stade. D’autres surprises sont également prévues pour célébrer l’ancien ailier du PSG.

« Il méritait un hommage de la part de son peuple, avec son peuple, et c’est ce qu’il va recevoir. Il a été l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire de l’équipe nationale et il a laissé un souvenir, un héritage indélébile. Chacun doit s’accrocher à ce qu’il a fait. Ne jamais abandonner, avoir des moments compliqués et continuer… parce que c’est ça la vie et le football. Au-delà des titres, il a laissé un héritage indélébile. Et en plus de ça, c’est un garçon fantastique », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Cœur avec les doigts.

