L’Atlético colle un set de tennis à Séville

Atlético 6-1 Séville

Buts : Depay (23e et 28e), Griezmann (53e), Carrasco (69e) et Morata (76e et 92e) pour l’Atlético // En-Nesyri (39e) pour Séville

Expulsion : Gueye (82e) pour Séville

Vous ne rêvez pas : l’Atlético a bien marqué six buts en un match.

Dans son Metropolitano Stadium, l’Atlético a régalé l’assistance ce samedi en déroulant son football face à un Séville retombé dans ses travers (6-1). Titulaire pour la première fois depuis son arrivée chez les Colchoneros, Memphis Depay n’a pas mis bien longtemps pour mettre tout le monde en joie : après une superbe passe en profondeur signée Griezmann, le Néerlandais a remporté son face-à-face avec Bounou (1-0, 23e). Cinq minutes plus tard, c’est sur un magnifique enroulé du droit qu’il a offert le break aux siens (2-0, 28e). Opportuniste, En-Nesyri a profité d’un service à bout portant de Gueye pour redonner espoir à son équipe avant la pause (2-1, 39e).

Mais il n’y avait vraiment pas grand-chose à faire pour les Andalous face à des Madrilènes déchaînés, à l’image de Griezmann, qui s’est mué en buteur sur une frappe exquise du gauche, dans la lucarne adverse (3-1, 53e). Carrasco a ensuite accentué la mise en reprenant parfaitement un centre de Barrios (4-1, 69e), avant de voir Morata inscrire son premier but depuis fin janvier (5-1, 76e). Le calice jusqu’à la lie pour des Sévillans qui ont même vu Rakitić rater un penalty quelques instants plus tôt (74e), obtenu par Gueye. Le Sénégalais n’a d’ailleurs pas fini la rencontre, exclu pour un deuxième jaune à dix minutes du terme (82e). Cerise sur le gâteau : Morata s’est même offert un doublé à quelques secondes du terme sur un dernier coup de fusil (6-1, 92e).

Le cholismo n’est pas mort, il a peut-être juste changé de bord.

Atlético (5-3-2) : Oblak – Llorente (Doherty, 78e), Savić, Giménez, Hermoso, Carrasco (Martín, 86e) – Koke (Saúl, 78e), Witsel, Lemar (Barrios, 64e) – Griezmann, Depay (Morata, 76e). Entraîneur : Diego Simeone.

Séville (4-3-3) : Bounou – Montiel (Navas, 86e), Kouassi, Gudelj, Acuña – Rakitić (Telles, 78e), Jordán, Gueye – Suso (Torres, 68e), En-Nesyri (Gil, 78e), Ocampos (Mir, 86e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

