Mené de sept buts, un club amateur allemand s’offre une remontada légendaire

AT le Jeudi 17 Octobre à 15:49 Article modifié le Jeudi 17 Octobre à 17:44

La définition de l’irrationnel.

Une chose est sûre, les spectateurs partis à la mi-temps de ce SG Oldenburg-SV Wasbek s’en voudront à vie. Car ce huitième de finale de Flens Cup (tournoi amateur du nord de l’Allemagne) est classé parmi les plus beaux scénarios – ou les plus cruels – de l’histoire du football amateur. Menés de sept buts, les joueurs d’Oldenburg ont renversé une partie assez mal embarquée, en remontant leur retard en à peine 40 minutes (7-7), avant de crucifier leur adversaire aux tirs au but.

C’est ce qu’on appelle une Remontada 🤯 En 8e de finale de la Flens-Cup (Coupe des champions de Schleswig-Holstein), le SG Oldenburg/Göhl est venu à passer en quart après avoir perdu à l’aller 7-0 ! Une remontada qui s’est terminé au TAB ! #Amateure pic.twitter.com/UUQAxtmNcA — Unser Fußball (@unserfussball) October 17, 2024

« C’était tout simplement un miracle »

Pour le coup, le SG Oldenburg peut remercier un dénommé Bünning, auteur d’un quintuplé et buteur sur l’égalisation à la dernière minute. « C’était tout simplement un miracle. Je n’y ai vraiment cru que lorsque nous avons marqué le but pour le 5-7 », avouait après la rencontre Lars Brunner, entraîneur des locaux, au micro d’un média local. La séance de tirs au but, elle, n’a rien à envier au scénario du match. Au bout de la nuit, les héros du soir l’ont finalement emporté sur le score de 12-11.

Merci pour les frissons.

