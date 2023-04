Séville fait douter Manchester United

Manchester United 2-2 Séville FC

Buts : Sabitzer (14e et 21e) pour les Red Devils // Malacia (CSC, 84e) et Maguire (CSC, 90e+3) pour les Nervionenses

Manchester United et le Séville FC se quittent sur un match nul 2-2 qui a un parfum de victoire pour les Andalous, tant ils ont galéré pendant 85 minutes. Une remontada grâce à deux contre-son-camp dans les dix dernières minutes qui laisse en vie les hommes de Mendilibar pour le match retour.

Le match a failli être réglé dès la 32e seconde, lorsque Nemanja Gudelj manque son contrôle et laisse la paire Antony-Sancho conclure. Le drapeau se lève et sauve temporairement Séville (1re). La même doublette vient mettre à l’épreuve Bono quelques minutes plus tard, qui sort son premier gros arrêt de la rencontre (12e). Mais il n’a rien pu faire face à Marcel Sabitzer qui, trouvé sur une belle passe en profondeur de Bruno Fernandes, bénéficie d’une remise favorable de Marcão avant d’allumer le portier sévillan de son pied faible, le gauche (1-0, 14e). Dans la foulée, Tanguy Kouassi se troue à son tour et laisse Anthony Martial lui filer dans le dos après un beau contrôle orienté. En une passe, le Français casse plusieurs lignes et trouve encore Marcel Sabitzer dans la profondeur. L’international autrichien croise sa frappe du gauche (2-0, 21e). La suite de la première période est un calvaire pour les Andalous, qui doivent faire face à Antony (24e), Martial (32e), Sabitzer puis Sancho (34e) et enfin Casemiro (35e). Juste avant la pause, le petit réveil sévillan viendra de Tanguy Kouassi et sa tête puissante sur corner, qui force David de Gea à réaliser un énorme arrêt réflexe (45e+3).

En seconde période, les Red Devils temporisent et voient les hommes de José Luis Mendilibar mettre le pied sur le ballon pour la première fois de la soirée. Pas suffisant pour semer le doute chez les locaux, qui lancent un contre éclair conclu par une frappe enroulée d’Antony s’écrasant sur le poteau de Bono (61e). Tout juste entré, Wout Weghorst a failli marquer le but du 3-0 sur un bon pressing sur le portier marocain, à la recherche de solutions de relance (65e). Puis le coup de grâce pour les Mancuniens qui se sont trop endormis : sur une action presque insignifiante, Jesús Navas envoie un centre fort contré par Tyrell Malacia dans sa propre cage (2-1, 84e). Double peine pour les hommes de Ten Hag, qui perdent Lisandro Martínez (sur ce qui ressemble à une rupture du tendon d’Achille), évacué du terrain par Gonzalo Montiel et Marcos Acuña. À dix contre onze, United cède une nouvelle fois, et encore sur un contre-son-camp, cette fois-ci signé Harry Maguire qui dévie le coup de tête de Youssef En-Nesyri (2-2, 90e+3). La baraka.

Marcos Acuña y Gonzalo Montiel asistieron a Lisandro Martínez, quien salió lesionado en el @ManUtd_Es vs @SevillaFC por #UEL. Rivales, amigos y campeones del mundo. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/lh7wqTkvWw — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 13, 2023

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane (Maguire, 46e), Martinez, Malacia – Casemiro, Sabitzer – Antony (Pellistri, 80e), Fernandes (Eriksen, 62e), Sancho (Elanga, 62e) – Martial (Weghorst, 62e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Séville FC (4-2-3-1) : Bono – Montiel (Gómez, 89e), Kouassi (Suso, 73e), Marcao, Acuña – Fernando, Gudelj – Ocampos, Rakitić, Torres (Navas, 46e) – Lamela (En-Nesyri, 67e). Entraîneur : José Luis Mendillibar.

